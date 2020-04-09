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Koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 10:06 | Son Güncelleme

İran'ın Elburz eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki bir hasta iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen 100 yaşındaki hasta taburcu edildi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 100 yaşındaki erkek Kovid-19 hastasının üniversiteye bağlı Sarallah Hastanesi'nde uygulanan yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada hastanın tedavi süreci hakkında detaylı bilgi verilmezken, söz konusu kişinin Elburz eyaletinde şu ana kadar Kovid-19 salgınına yakalanan en yaşlı hasta olduğu belirtildi.

İran'da daha önce de 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 993'e, vaka sayısı ise 64 bin 586'ya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs sağlık

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