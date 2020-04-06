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Koronavirüsü yenen hemşireler alkışlarla göreve döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

Rize'de koronavirüs hastası olduğunu öğrenen 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve 35 yaşındaki Derya Yazıcı, tedavilerinin ardından izinli olmalarına rağmen yeniden görevli oldukları hastanelerde iş başı yaptılar. Personeller, görevlerinin ilk gününde arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandılar.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koroner yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıkları hastanede koronavirüs hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. İki hemşirenin test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hemşireler, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Hemşireler, yeniden döndükleri hastanede göreve başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç.Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber’in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.

'İZİN VERİLMESİNE RAĞMEN GERİ DÖNDÜLER'

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını belirterek 'Onurlu görevlerini can siperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz' dedi.

'KEYFİMİZLE DEĞİL, MANTIĞIMIZLA VE VİCDANIMIZLA HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ'

Tepe, 'Bu süreçte alınan kararlara ve uygulanan kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyarıyoruz. Konulan kurallara uymalarını, asla ve asla dışarıya çıkmamalarını, zaten zorunlu ihtiyaçlarının vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman sabır ve fedakârlık zamanıdır' ifadelerine yer verdi.

'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

Hemşire Derya Yazıcı, bundan on gün önce yaptırdığım test sonucunda pozitif olduğunu öğrendiğini ifade ederek, 'Tabi ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecim hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun' diye konuştu.

Ahmet Uysal ise, kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisi tamamlandığını belirterek, "Sürecim tamamlandıktan sonra kendimi karantinaya aldım. Şuan gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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