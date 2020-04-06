Koronavirüsü yenen hemşireler alkışlarla göreve döndü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koroner yoğun bakım hemşiresi Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi Derya Yazıcı, yaklaşık 15 gün önce görev yaptıkları hastanede koronavirüs hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test oldu. İki hemşirenin test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan hemşireler, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Hemşireler, yeniden döndükleri hastanede göreve başladı. Sağlık personelleri görevlerinin ilk günü arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç.Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber’in kendilerine göndermiş olduğu hediyeleri takdim etti.

'İZİN VERİLMESİNE RAĞMEN GERİ DÖNDÜLER'

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir günü yaşadıklarını belirterek 'Onurlu görevlerini can siperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz' dedi.