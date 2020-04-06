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Koronavirüsü yenen 80 ve 89 yaşındaki çift taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Ankara’da koronavirüse yakalanan 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye’de bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü. 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu.

Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı. 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Ankara Kovid-19

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