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  4. Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

86 yaşında koronavirüsü yenen Resmiye Nine'den kötü haber geldi. Sakarya'da yaşayan Resmiye Nine, koronavirüsü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Resmiye Işık'a Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden korona virüsünü kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

KORONAVİRÜSTEN 86 YAŞINDA KURTULDU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık'a şifalar diledi. Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı. (İHA)

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Resmiye Nine Resmiye Işık koronavirüs

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