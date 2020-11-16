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Koronavirüsü yenen Bakan Soylu: Kimse kendine çok fazla güvenmesin

16.11.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü yenen Bakan Soylu: Kimse kendine çok fazla güvenmesin

Koronavirüs tedavisi sonrası hastalığıyla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin." diye konuştu.

Koronavirüsü yendikten sonra İzmir'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastalık süreciyle ilgili konuştu.

Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:

"Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet.

'KİMSE KENDİNE ÇOK FAZLA GÜVENMESİN'

Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin."

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Kaynak: AA

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