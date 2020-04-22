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  4. Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 22:50 | Son Güncelleme

Bursa'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferit Alaybeyoğlu, 7 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından tüm mesaisini hastanede geçirerek çalışmaları yakından takip eden Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferit Alaybeyoğlu, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Alaybeyoğlu, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BAYRAK VE ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi’nde 7 günlük tedavisinin ardından yapılan 2 testi de negatif çıkan Ferit Alaybeyoğlu taburcu edildi. Sağlık çalışanları tarafından bayrak ve alkışlarla uğurlanan Alaybeyoğlu, ailesini çok özlediğini ve bir an önce yanlarına gitmek istediğini söyledi. (DHA)

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koronavirüs Bursa

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