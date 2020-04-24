HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu üyesi: Süründürdü

Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu üyesi: Süründürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yaşadıklarını anlattı. Hastalık süreciyle ilgili konuşan Ünal, 'Korona beni süründürdü' dedi.

Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu üyesi: Süründürdü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ve tedavisine başlanmıştı. Tedavi süreci 2 haftadan fazla süren Ünal, yaşadıklarını CNN Türk ekranlarında anlattı.

"HASTALIK SÜRÜNDÜRDÜ"

Ünal, "2.5 hafta süründükten sonra yeniden kendini iyi hissetmek güzel bir duygu. Çok şükür vücudum normal şartlarına geri döndü. Bütün testlerim normal haline geldi. Pazartesi günü de işimin başına döneceğim inşallah. 3 hafta önce hastanede çok çalışıyor ve yeni hastalar için kliniği hazırlıyorduk. Hem Bilim Kurulu'ndaki sorumluluk hem de eğitim programları devam ederken hafif halsizlik ve bitkinlik meydana geldi ve ben bunu çok çalıştığıma yordum. Ama hastaneye vizite gittiğimde görevimi tamamlayamadım. O kadar halsizlik vardı ve eve gittim, akşama da ateşim çıktı. Belirtiler değişken, ateşi olmadan ya da öksürüğü olmayan hastalar da var. Bende de öksürük en belirgin belirti değildi. Bulantı ishal kusma seyretti. Hastanede yaptığımız testler de pozitif çıktı." dedi.

"İLK AKLIMA GELEN TEDBİRLERE UYDUĞUM İDİ"

Prof. Ünal, pozitif çıkan test sonucunda aklına gelenin ise 'bütün tedbirleri almış olmamdı' dedi. Ünal, "62 yaşındayım, ilk aklıma gelen bütün tedbirleri aldım ve uyguladım. Pozitif olduğumu öğrendiğimde çalışma arkadaşlarım aklıma geldi. Filyasyon ekibi çok iyi çalıştı. Sorumluluklarım aklıma geldi. 60 yaşından büyük bir birey olarak inşallah atlatacağım. Sisteme ve doktorlara güvenmek çok önemli. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok iyi hizmet veriyor." ifadesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı? Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı?
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs serhat ünal Bilim Kurulu Üyesi

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlardan flaş sözler

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

'Ailem ile görüntülü konuştuğumda...'

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Diğer Haberler
Konya iftar saati 2020: Konya iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Konya'da iftara ne kadar kaldı?

Kocaeli iftar saati 2020: Kocaeli iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kocaeli'nde iftara ne kadar kaldı?

Kırşehir iftar saati 2020: Kırşehir iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kırşehir'de iftara ne kadar kaldı?

Kırklareli iftar saati 2020: Kırklareli iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı?

Kırıkkale iftar saati 2020: Kırıkkale iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kırıkkale'de iftara ne kadar kaldı?

Kilis iftar saati 2020: Kilis iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Kilis'de iftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.