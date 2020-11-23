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Koronavirüsü yenen doktor anlattı: Testim negatif çıkmasına rağmen...

23.11.2020 14:20 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü yenen doktor anlattı: Testim negatif çıkmasına rağmen...

Koronavirüs nedeniyle her yaştan insanın hayatını kaybedebildiğine dikkat çeken Dr. Eyüp Gökan Turmuş, özellikle genç yaştaki kişileri uyararak 'Kendinize güvenmeyin' dedi. Koronavirüs pozitif olduğu günlerde yaşadığı zorlukları anlatan Turmuş, testinin negatif çıkmasına rağmen koronavirüs semptomları taşımaya devam ettiğini söyledi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Eyüp Gökan Turmuş, hastane ortamında yakalandığı Covid-19 ile mücadelesini anlattı. Turmuş, “33 yaşında olmama rağmen hastalığı ağır geçirdim. Olayın yaşla alakası yok” dedi. Hastalığın grip benzeri semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Turmuş, "Ama baş ağrım fazlaydı. Eklem ağrısı ve özellikle kas ağrısı, burun akıntısı boğaz ağrısı oldu. Bu semptomlarım ağır olunca üstüne birde burun akıntısı eklenince test yaptırdım. Maalesef pozitif çıktı. Ardından evde izole oldum. Aileme de geçirdim. Maalesef babamla kardeşime de hastalığı bulaştırmış oldum. Filyasyon ekibi hemen tedavi sürecini başlattı. Filyasyon ekibi canla başla çalışıyorlar. Müdürlük ve bakanlık bünyesinde testim pozitif çıkar çıkmaz irtibata geçtiler ilaçlarımı getirdiler. Bilgilendirme yaptılar ellerinden gelen çabayı sarf ettiler gece gündüz. Testim gece pozitif çıkmıştı benim. Bu süreçte bu ağrılarım artmasına rağmen maalesef geçmedi. Ateşimi kontrol edemedim evde, hastaneye gelmek zorunda kaldım. Enfeksiyon bölümü hocamız sağ olsun ilgilendi. Kan değerlerime baktı tomografi çekti karaciğerim böbrek değerlerim yükselmişti. Akciğer tutulumu olduğundan dolayı tomografide yatırdı. İki üç gün özellikle serum ve antibiyotik, gerekli olan ilaç desteği sağlandıktan sonra semptomlarım geriledi. Yaşım 33 olmasına rağmen yine de ağır geçiyor. Yaşın çok bir önemi yok. Alınan ilaçlar ve bakım sonrası toparlayabildim. Dört beş gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum. Bu yattığım süreç içinde ateşim ilk iki üç gün düşmedi. Solunum ile alakalı sıkıntılarım oldu. Bir hafta sonra çok şükür toparlaya bildim. Bu süreç içinde evde anneme babama ve kardeşime de bulaştırdım. Onlarda evdelerdi. Ama onlar çok şükür ağır geçirmediler. İki üç gün onlarda da semptom oldu. İlaç tedavisi destek tedavisi yaptık, ateşlerini kontrol altına alabildiğimiz için onlar hastanede yatmadı. Ama onlarda da eklem ağrıları baş ağrısı sıkıntısı çektiler. Sinüzit benzeri ağrıları oldu. Sonrasında ağrıları geçti. Bakım ve destek tedavileri tamamlandı. İki hafta sonra testimi yaptım benimki de negatif çıktı, onlarınki de negatif çıktı” ifadelerini kullandı.

Testinin negatif çıkmasından sonra ağrılarının hafiflediğine ancak baş ağrısının iki hafta devam ettiğine dikkat çeken Turmuş, “Laboratuvar değerlerim akciğer değerlerim düzeldi. Ama korona semptomları hemen geçmiyor. Korona pozitiflik durumu iki hafta civarında sürüyor” şeklinde konuştu.

GENÇLERE UYARI

Kurallara uyulmasını tavsiye eden Turmuş, “Tekrar etmek istiyorum. Lütfen maske mesafe ve hijyene dikkat edelim. Bize bir şey olmaz demeyin. Yaşınıza güvenmeyin. Unutmayalım ki korona geçiren her yaştaki insan hayatını kaybedebiliyor” dedi.


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