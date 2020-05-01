Koronavirüsü yenen doktor: Bilinmeyen yolculuk gibi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Emre Horuz, öksürük başlayıp, göğüste baskı hissedince test yaptırmaya karar verdi. 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkan Dr. Horuz, koronavirüs tedavisine alındı. Semptomları çok olmadığı için normal serviste yatan Horuz, bir süre sonra taburcu olup, evinde kendi izolasyonunu sağladı. Dr. Horuz'un, 14 günün sonunda yaptırdığı testin sonucu ise negatif çıktı. 3 haftada hastalığı yenen Dr. Horuz, pazartesi günü görevinin başına döndü.

Dr. Emre Horuz, tüm tedbirlere uymasına rağmen 'Covid-19' olduğunu söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Horuz, "Testimin pozitif olduğunu öğrendikten sonra hafif semptomlarım vardı. İzolasyon amaçlı serviste yatışım yapıldı. Tedavim tamamlandıktan sonra evde izolasyonuma devam ettim. Bu süreçte semptomlarım giderek azaldı. Tekrar kontrol testlerimi yaptırdıktan sonra 3 hafta sonunda yeniden görevimin başına döndüm" dedi.

'KAYGILARIMLA BAŞA ÇIKARAK ATLATTIM'

Dr. Emre Horuz, hastalık sürecinde herkes gibi kaygılar yaşadığını ama hekim olmanın avantajıyla bunu daha kolay atlattığını düşündüğünü söyledi. Hastalığın çok yeni olması dolayısıyla tedavi süresince nelerle karşılaşabileceğini bilememenin insanı kaygılandırdığını dile getiren Horuz, şunları söyledi: