Koronavirüsü yenen doktor çift görevlerine geri döndü

Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Ersan, geçen 24 Mart'ta boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri üzerine hastanede tedaviye alınırken, test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine herhangi bir şikayeti bulunmamasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Esenboğa Havalimanı Kurum Hekimi olan eşi Dr. Çiğdem Ersan'da yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Önder Ersan 1 hafta, eşi ise 2 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Evde tedavilerini sürdüren çift, karantina sürecinin ardından hastalığı tam olarak yendi. Ersan çifti, dün 3 haftalık tedavi ve karantina sürecinin ardından tekrar işlerinin başına döndü. Mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde iş başı yapan çift, ilk gün sık sık telefonda görüntülü konuşarak birbirlerinin sağlık durumlarını kontrol etti.

'SERVİSTEN 15 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI'

Doç. Dr. Önder Ersan, klinikte bir asistan doktorda hastalığın çıkması ardından benzer semtomları kendisinde de hissetmesi ile hastalığın ortaya çıktığını söyledi. Ersan, eşinin de test sonucunun pozitif çıkmasıyla tedavi sürecini birlikte yürüttüklerini anlatarak, "İlk 5 gün benim için zor geçti. Yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı vardı. Bunları hastanedeki tedavim sürecinde atlattım. Ben şanslıyım sigara içmediğim için, iyi beslendiğim için, aktif spor yaptığım için akciğer tutulumum yoktu. Tutulumum olmadığı için de hiçbir zaman yoğun bakımda yatmadım. Tabii bu süreçte bizim servisten yaklaşık 15 kişi karantinaya alınınca serviste hizmetlerin de devam etmesi gerekiyordu. Hiçbir zaman kliniğimizde bu hizmetler aksamaya uğramadı. Biz hasta olanlar karantinada tedavi olurken hasta olmayan arkadaşlarımız kliniğimizde poliklinik hizmetlerini, acil hizmetlerini, hasta muayenelerini devam ettirdiler" diye konuştu.