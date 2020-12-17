Koronavirüsü yenen doktor: İlk kez ölümü gördüm

Manisa Şehir Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, 18 Kasım'da koronavirüse yakalandı. 14 gün boyunca görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Altıparmak, virüsü yenerek taburcu oldu. Hastalığa yakalandığı günlerde video çekerek uyarılarda bulunan ve hastanede birlikte çalıştığı arkadaşlarını yalnız bıraktığı için üzülen Altıparmak, mesai arkadaşlarına kavuştu. Dinlenmesi için rapor verilen Dr. Altıparmak, raporunu yarıda keserek hastaneye koştu. Koronavirüs salgınına karşı mücadelede ön saflarda yer alan Dr. Altıparmak, ilk kez ölümü hissettiğini belirterek herkesi uyardı. Virüsü atlatan birçok kişide yıllarca sürecek yan etkiler olduğunu anlatan Dr. Altıparmak, tedavisi sırasında 20 yaşında bir gencin yan odasında virüsten dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, gençlerin de koronavirüse karşı dikkatli olmasını istedi. Aşı karşıtlarına da uyarılarda bulunan Dr. Osman Altıparmak, bunun milli bir mesele olduğunu söyledi. "1 HAFTADA 11 KİLO KAYBETTİM" Koronavirüs sürecini anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, "Koronavirüs gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu hekim olarak hastalarımdan görüyordum. Gerçekten akciğerleri darmaduman olmuş, nefes darlıklarıyla geliyorlardı. Ama birebir yaşayan olarak ilk kez ölümü gördüm. Kalp krizi geçirdim. Zatürre de geçirdim. Mesleğimiz gereği mikroba çok sık maruz kalıyoruz ama bu çok değişik. Ölümü gördüm. Bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağolsun arkadaşlarımın gayreti, dualarla kendime geldim” dedi.

"COVİD GİDEREK DAHA TEHLİKELİ HALE GELİYOR" Koronavirüs nedeniyle hastalarda ciddi tahribatlar oluştuğunu belirten Altıparmak, “Vermek istediğim en önemli mesaj. Covid giderek daha tehlikeli hale geliyor. Akciğerlerde çok ciddi tahribatlar yapıyor. Yoğun bakım yatak kapasitemiz 4-5 katına çıktı. Her gün gelen hastalarımızın yoğun bakım ve servislere akciğerleri ileri derecede bozulmuş oluyor. En önemlisi, en önemli şey bazı hastalarımızda tüm tedaviye rağmen iyileşseler bile yıllarca sigara içmiş, ağır verem geçirmiş hastalarımız gibi ömür boyu nefes darlığı çekecekler. Yoğun bakıma düşen hastalarımızın çok önemli bir kısmını tabii ki iyileştiriyoruz. Ancak bir kısmını da kaybediyoruz. Hastaneye yattığımın 3. günü yan odamda 20 yaşında bir genci kaybettik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gençlik çünkü bu konuda dikkat etmiyorlar. Başka bir şey daha var. Hani ilk yattığımda o nöbeti tuttum. Gördüğüm şey hemşire arkadaşlarım hepsi koronavirüs geçirdiler. Ben de geçirmiştim. Ve o gece tekrar mikrop yükümüzü artıracağımızı bilerek saatlerce müdahale ettik. 88 yaşındaki bir hastamızı Allah’a şükürler olsun geri döndürdük. Dolayısıyla bu hastalığın lütfen önemini kavrayın. Yoğun bakımlarımız çok ciddi oranda doldu. Ölüm oranı gittikçe artıyor” ifadelerini kullandı.