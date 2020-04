Koronavirüsü yenen doktor Murat Hakan Terekeci 'Mutlaka tüketin' deyip zerdeçalı tavsiye etti

Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatan şanslı insanlardan birisi. Tedavi süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Terekeci, hem virüse yakalanmamak hem de daha başarılı bir tedavi dönemi geçirebilmek için zerdeçal tüketilmesini tavsiye etti.

YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ ALDI

17 Mart'ta koronavirüs testinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini belirten Terekeci, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için test sonucunu beklemeden hastaneye yatırıldı. İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı'nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı.

HER GÜN FARKLI BİR BELİRTİ GÖRÜLDÜ

Terekeci, tedavide Sağlık Bakanlığı'nınrutinde önerdiği tedavi protokolü kapsamında antigribal ilaç, sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, Japon grip ilacı diye bilinen ve koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen ilaçtan aldıklarını bildirdi. Tedavi sürecinde bir günlerinin diğer günlerini tutmadığını kaydeden Terekeci, "Bir gün sırt bir gün baş ağrısı oluyor. Ancak her zaman olan şey; stres, edişe ve kaygı." dedi.