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Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: İlk 5 günü hatırlamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Elazığ’da koranavirüse yakalanan ve zorlu bir sürecin ardından hastalığı yenen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, "İlk 5 gününü hatırlamıyorum. O dönemde hastaların ne hissettiğini çok iyi anladım. 1 ay öncesine dönmek için her şeyimi verebilirim" dedi.

Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: İlk 5 günü hatırlamıyorum

Elazığ Mediline Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, yakalandığı Covid-19’u yenerek görevine başladı. Geçtiğimiz ay hastalığa yakalanan ve ilk 3 gün kendi hastanesinde, ardından durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak 10 gün tedavi gören Dr. Yalçınkaya, zor bir süreç geçirdi. Hastanede kaldığı süre içinde 5 gününü hatırlamayan Yalçınkaya, 20 gün boyunca derin nefes alamadığını, şu anda ise 1 kat merdiveni bile çıkmakta zorlandığını aktardı.

"HASTALARIN NE HİSSETTİĞİNİ ÇOK İYİ ANLADIM"

Sürecin en başından bugüne kadar yoğun olarak Covid-19 hastalarına baktığını belirten Uzman Dr. Asena Serap Yalçıhkaya, “İlk başta kendime konduramadım. Ben olmam diye düşünüyordum. Çünkü ciddi anlamda korunuyordum. Çift maske, önlük, gözlük şeklinde kişisel koruyucu ekipmanlarımı koruyarak hastalarıma bakıyordum. Ama yine bende yakalandım. Çok dikkat etmek gerekiyor. İlk etapta kas ağrıları ile başladı. O dönem ben Covid-19 olduğunu düşünmedim, yorgunluk olarak düşündüm. Ama annemde ve kardeşimde çıkınca test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Hastalığımın 5’inci gününde ciddi bir ateş ve sırt ağrısı yaşadım. Nefes almakta güçlük çektim. Hatta hastanede yatarak 10 günlük bir tedavi sürecim oldu. İlk 5 gününü hatırlamıyorum. Kardeşim anlatıyor. Ciddi bir şuur bulanıklığım oldu. Kendi ihtiyaçlarımız göremeyecek dereceye geldim. Kardeşim koluma girerek bana yardımcı oluyordu. 10 gün hastanede yattım. Damardan tedaviler gördüm. Ciddi bir psikolojik savaş da verdim. Zaten hastalarımla her zaman enpati kurmuşumdur ama o dönemde hastaların ne hissettiğini çok iyi anladım” dedi.

"HALEN KONUŞURKEN NEFESİM KESİLİYOR, 1 KAT MERDİVENDEN FAZLASINI ÇIKAMIYORUM"

Tedavi sürecini anlatan Dr. Yalçınkaya, “Sürekli kan sulandırıcılar yapılıyor. Damar yolu açılıyor. Günde 4 defa antibiyotik ve oksijen tedavisi yapıldı. Zorlu bir süreç geçirdim. En önemlisi bu hastalığa yakalanmamak. Biz bu kadar dikkat etmişken bile yakalanıyorsak ciddi bir anlamda bir bulaştırıcılık söz konusu. Ben hastaneden kaptığımı düşünmüyorum. Bir ortama girmiştim ve orada pozitif olan hastalar pozitifliklerini gizlemişlerdi. Oradan aldığımı düşünüyorum. Bu şekilde ağır bir sürecim oldu. Halen daha konuşurken nefesim kesiliyor. Halen semptomlarım devam ediyor. 1 kat merdivenden fazlasını çıkamıyorum. Dinlenerek çıkıyorum. Hastalarım ‘nefes alamıyorum, her şeyimi veririm’ diyordu. Bende onu hissetim. O aldığınız hava tüm ciğerlerini yakıyor, onu gerçekten hissetim. 20 gün boyunca derin nefes aldığımı hatırlamıyorum. Bu çok ciddi bir şey. İnsanlar maske takarken nefes alamıyorum diyor. İnanın şu maske ile nefes alamamak mı dersiniz yoksa Covid-19 olup nefes alamamak mı dersiniz. İnanın maskeyi tercih ederim. Ciddi anlamda zor bir hastalık. Grip gibi değil” diye konuştu.

"1 AY ÖNCESİNE DÖNMEK İÇİN HER ŞEYİMİ VEREBİLİRİM"

Maskenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “Yüzde 70’lere varan koruyuculuk sağlıyor. Bunun yanında el hijyeni. Bunlar zaten aylarca konuşulan ve olması gereken şeyler. Biraz daha sosyal ilişkileri kısıtlama noktasında dikkat etmeliyiz. Bir de Covid-19’un kimde nasıl bir bulgu yapacağı bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Çok farklı klinik tablolara yol açabiliyor. Kişisel bağışıklık ön planda. Kişisel bağışıklığımızı güçlendirmek adına doğal beslenmeyi, uyku düzenine ve hijyene dikkat etmeyi öneriyorum. Şu an bile nefes almakta zorluk çekiyorum. İnanın 1 ay öncesine dönmeyi o kadar çok istiyorum ki anlatamam. Merdiven çıkmayı ve spor yapmayı istiyorum. Koşuyla ilgileniyordum ve yarışım vardı, katılamadım. Spor yapmayı özledim. Oğlumla ilgilenmeyi ve ona vakit ayırmayı çok özledim. 1 ay öncesine dönmek için her şeyimi verebilirim” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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