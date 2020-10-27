Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: İlk 5 günü hatırlamıyorum

Elazığ Mediline Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, yakalandığı Covid-19’u yenerek görevine başladı. Geçtiğimiz ay hastalığa yakalanan ve ilk 3 gün kendi hastanesinde, ardından durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak 10 gün tedavi gören Dr. Yalçınkaya, zor bir süreç geçirdi. Hastanede kaldığı süre içinde 5 gününü hatırlamayan Yalçınkaya, 20 gün boyunca derin nefes alamadığını, şu anda ise 1 kat merdiveni bile çıkmakta zorlandığını aktardı.

"HASTALARIN NE HİSSETTİĞİNİ ÇOK İYİ ANLADIM"

Sürecin en başından bugüne kadar yoğun olarak Covid-19 hastalarına baktığını belirten Uzman Dr. Asena Serap Yalçıhkaya, “İlk başta kendime konduramadım. Ben olmam diye düşünüyordum. Çünkü ciddi anlamda korunuyordum. Çift maske, önlük, gözlük şeklinde kişisel koruyucu ekipmanlarımı koruyarak hastalarıma bakıyordum. Ama yine bende yakalandım. Çok dikkat etmek gerekiyor. İlk etapta kas ağrıları ile başladı. O dönem ben Covid-19 olduğunu düşünmedim, yorgunluk olarak düşündüm. Ama annemde ve kardeşimde çıkınca test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Hastalığımın 5’inci gününde ciddi bir ateş ve sırt ağrısı yaşadım. Nefes almakta güçlük çektim. Hatta hastanede yatarak 10 günlük bir tedavi sürecim oldu. İlk 5 gününü hatırlamıyorum. Kardeşim anlatıyor. Ciddi bir şuur bulanıklığım oldu. Kendi ihtiyaçlarımız göremeyecek dereceye geldim. Kardeşim koluma girerek bana yardımcı oluyordu. 10 gün hastanede yattım. Damardan tedaviler gördüm. Ciddi bir psikolojik savaş da verdim. Zaten hastalarımla her zaman enpati kurmuşumdur ama o dönemde hastaların ne hissettiğini çok iyi anladım” dedi.