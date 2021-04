Koronavirüsü yenen Erzurum Valisi Memiş: Ağır hastalık dönemi geçirdim

Covid-19 aşısının ilk dozunu 19 Şubat'ta, merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Hastanesi'nde olan Vali Okay Memiş'in 18 Mart'ta yaptırdığı test, pozitif çıktı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Vali Memiş'in yaptırdığı son testin sonucu ise negatif geldi. Hastaneden taburcu edilince işbaşı yapan Memiş, ağır hastalık dönemi geçirdiğini söyledi.

"TÜM KURALLARA RİAYET EDEN BİRİ OLARAK..."

Kurallara uymasına rağmen virüse yakalanmaktan kurtulamadığını belirten Vali Memiş, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi halen devam etmekte olan salgın döneminde bizler de sürekli sahada vatandaşlarımızın yanında olduk ve etkin bir mücadele için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Lakin virüsü kaptığım günden itibaren oldukça ağır bir hastalık dönemi geçirdim. Spor yapan, sağlığına ve tüm kurallara riayet eden biri olarak, günlerce tedavi görmek durumunda kaldım. Covid-19 testimin pozitif çıktığı günden itibaren karantina sürecinde modern hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha yakından görmüş oldum. Canlarını hiçe sayan, tek gayeleri vatandaşa hizmet olan sağlık çalışanlarımız 1 yıldır büyük yükün altındadırlar. Rabb'imden bu salgını bir an evvel ülkemizin ve dünyanın üzerinden kaldırmasını niyaz ederken, bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak istiyorum ki eğer salgın öncesi günlerimize bir an önce dönmek istiyorsak maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uyalım" dedi.

Vali Memiş, hastalığı süresince 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve hastane personeli başta olmak üzere herkese teşekkür etti.(DHA)