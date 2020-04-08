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Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs tedavisi gördükten sonra taburcu edilen kadın hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Valilik, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘Güzel haberler gelmeye devam ediyor’ dedi.

Bursa Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kentte koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görüp, sağlığına kavuşan kişi sayısının 19'a çıktığı belirtildi. Bu kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.

Valilik bugün de sosyal medya hesabı üzerinden, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişinin hastane çıkışındaki görüntülerini paylaştı. 'İlçelerimizden Güzel Haberler Gelmeye Devam Ediyor. Gelen Bu Güzel Haberlerle Umutlarımız Daha da Büyüyor... Yaşam İçin.' notuyla paylaşılan görüntülerde, adı açıklanmayan kadının sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinden hastaneden çıktığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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