HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2020 11:00 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından 2’si yakalandığı hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. İki kadın personel hastalığı yenmelerini 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutlarken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları da zaman zaman hastalığı yaşıyor. Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde veri giriş bölümünde çalışan 2 kadın personel de korona virüse yakalandı. Sağlık çalışanları başarılı tedavilerinin ardından iyileşerek görevlerine yeniden döndü. Görevlerine dönen 2 kadın, hastalığı atlatmalarını 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutladı. Üstlerinde beyaz tulumları yüzlerinde maske ve gözlükleriyle dans eden sağlık çalışanlarının o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Duyan oraya akın etti! Kuyruğun sonu gelmediDuyan oraya akın etti! Kuyruğun sonu gelmedi
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Isparta'da alkollü şahıs dehşet saçtı

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otomobiline bindi, direksiyonu elinde kaldı! Bakın neden...

Otomobiline bindi, direksiyonu elinde kaldı! Bakın neden...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Herkesin ilgi odağı oldu! Karaoke mikrofonuyla sokak sokak dolaştı

Herkesin ilgi odağı oldu! Karaoke mikrofonuyla sokak sokak dolaştı

İşte Youtube'a yüklenen ilk video!

İşte Youtube'a yüklenen ilk video!

Diğer Haberler
Kocaeli'de yüzlerce kişi 'açık hava sineması' ile moral buldu

Duyan oraya akın etti! Kuyruğun sonu gelmedi

Parmak ninjaların dövüş anları aksiyon filmlerine taş çıkardı

Muhteşem! Daha önce böylesini görmediniz

Mardin’de akülü arabasıyla gezen çocuk ile polis arasındaki ehliyet diyaloğu güldürdü

Tebessüm ettiren anlar! Böyle kaçtı

Vatandaşlar iki grup arasındaki kavgayı film izler gibi izlediler

Şoke eden görüntü! Film gibi izlediler

Korkutan görüntüler! Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu

Görüntülere tepki yağdı! "Bu nasıl baba?"

Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan böyle yüzüyor

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.