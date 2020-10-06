Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi

Antalya’da yaşayan 25 yıllık şehiriçi toplu ulaşım otobüs şoförü Soner Çalışkan, geçen 12 Eylül günü akşam saatlerinde sefer dönüşü evine giderken rahatsızlandı.

Ertesi sabah kendisinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri olmasından şüphelenen Çalışkan, gerekli önlemlerini alıp kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesine başvurdu.

DURUMU AĞIRLAŞTI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burada Soner Çalışkan’ın testi pozitif çıktı ve serviste tedavisine başlandı. Hiçbir sağlık sorunu olmayan Çalışkan’ın durumu 4 gün sonra ağırlaşınca hemen yoğun bakıma alındı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kalan Çalışkan, sağlığına kavuştu ve normal servise alındı. Testi negatif çıkan Çalışkan’ın tedavisine normal serviste devam edilirken, taburcu edileceği günü bekliyor.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Evli ve 2 çocuk babası Soner Çalışkan ise yaşadıklarını duygulu bir şekilde anlattı.

12 Eylül’de ateş, boğaz ağrısı, öksürüğünün olması üzerine ertesi gün hastaneye başvurduğunu dile getiren Çalışkan, “Kesik kesik nefes alıyordum. Covid-19’a yakalandığımı anlamıştım. Ertesi sabah hastaneye başvurdum ve hemen yatırıldım. Biraz kilom vardı, bir hafta yemek yiyemedim. Yoğun bakıma alındım. 13 gün yoğun bakımda kaldım. Allah bin kere razı olsun 4. yoğun bakım ünitesi çalışanlarına hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.