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Koronavirüsü yenen Tom Hanks: Yerde sürünmek zorunda kalıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Tom Hanks koronavirüs mücadelesini ilk kez National Defense Radio Show'da anlattı. Hanks, eşi Rita'nın süreci ağır geçirdiğini söyledi ve "Virüs yüzünden yerlerde sürünüyordu" dedi.

Koronavirüsü yenen Tom Hanks: Yerde sürünmek zorunda kalıyordu

Dünyaca ünlü oyuncu çift Tom Hanks ile Rita Wilson, Avustralya’da Elvis Presley konulu filmin çekimlerindeyken koronavirüse yakalanmış ve tedaviye alınmışlardı. Tedavileri hakkında sosyal medya üzerinden sürekli bilgi veren her iki oyuncu da geçirdikleri süreci anlatırken aslında çok rahat atlattıklarını anlatmıştı. Ne var ki geçen hafta Wilson, aslında zor bir dönem geçirdiğini itiraf etmişti.

Şimdi de Tom Hanks, National Defense Radio Show’da yaşadıklarını anlattı ve “Bende sadece bazı vücut ağrıları ve halsizlik belirtileri oldu ama eşimde daha ciddi belirtiler vardı” dedi.

“RITA YERDE SÜRÜNÜYORDU”

Hanks, “Rita benden daha zor zamanlar geçirdi. Daha yüksek ateşi ve başka bazı belirtileri vardı. Tat ve koku alma duyusunu kaybetti. Üç hafta boyunca yemeklerden hiç keyif almadı. Aldığı ilaçlar ciddi yan etkiler gösterdi ve mide bulantısı nöbetleri geçirdi. Çok midesi bulanıyordu, yataktan bir yere ulaşmak için yerde sürünmek zorunda kalıyordu. Bu bir süre devam etti” diye konuştu.

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tom hanks, tom hanks rita wilson, Tom Hanks virüs,

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