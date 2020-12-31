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Koronavirüsü yenenler dikkat: Ağrı çekenler hekime başvurmalı

31.12.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü yenenler dikkat: Ağrı çekenler hekime başvurmalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde görevli Uzm. Dr. İlknur Can, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) sonrasında ağrı çeken hastaların vakit kaybetmeden fizik tedavi hekimine başvurmaları gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. İlknur Can, Kovid-19 geçiren hastalarda sıklıkla sırt ve göğüs bölgesinde kol, bacak, baldır ve boyunda ağrıların kalabildiğini kaydetti.

Söz konusu tabloya yanma, uyuşma, karıncalanma, donma, elektrik çarpması, üşüme hissizlik gibi nöropatik ağrı bulguları da eşlik edebildiğine dikkati çeken Can, "Böyle bir şikayette doğru hekime gidilmesi gerek aksi takdirde şikayetler aylarca sürebiliyor." ifadesini kullandı.

Can, Kovid-19 geçirdikten sonra oluşan ve aylarca sürebilen ağrılardan kurtulmak için hastanın klinik durumuna göre fizik tedavi veya mezoterapi enjeksiyonu gibi tedavi yöntemlerinin uygulandığının ifade ederek, şunları değerlendirmede bulundu:

Sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan bu ağrı tablosunun, mezoterapi tedavisinde tek seansta şikayetleri geçen hastalarımız oldu. Yaklaşık bir buçuk aydır Kovid-19 sonrası sırtında ağrı, uyuşukluk, karıncalanma, batma, hissizlik gibi şikayetleri olan bir hastamızı örnek verebilirim. Çok şiddetli ağrılarından ötürü yatarken ve uyurken bile zorlanıyordu. Ağrısı sırtına, göğsüne ve kalbine vuruyordu. Bu hastaya tek seans mezoterapi uygulandı. Tedavi sonrası hastamız anında düzeldi ve bu şikayetleri son buldu. Geçer diye ağrınız var ise beklemeyin.

Kovid-19 sonrasında ağrı çeken hastaların vakit kaybetmeden fizik tedavi hekimine başvurmaları gerektiğine dikkati çeken Can, şu ifadeleri kullandı:

Bu ağrılar kişilerin hayat kalitesini düşürürken, psikolojisini ve aile yaşantısını da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca iş gücü kaybına neden olarak toplumsal sonuçlar doğurabilir. Kişi Kovid 19 enfeksiyonunu atlatmış olsa dahi ağrıları geçmediği için sürekli endişeli bir ruh hali içinde bulunur. Oysa hayatı dayanılmaz hale getiren bu ağrıların tedavisi mümkündür.

(AA)

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