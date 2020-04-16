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Koronavirüsün 2 yeni semptomu daha ortaya çıktı (Koronavirüs belirtileri neler?)

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 22:07 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve 140 binden fazla can alan yeni tip koronavirüsün iki yeni semptomu olabileceği ortaya çıktı.

Koronavirüsün 2 yeni semptomu daha ortaya çıktı (Koronavirüs belirtileri neler?)

Çin’in Wuhan kentindeki Huazhong Teknoloji ve Bilim Üniversitesi’ndeki koronavirüsü araştırmasında yeni iki semptoma rastlanıldı. Hastaların çoğunda şimdiye kadar en sık kuru öksürük ve 37,5 ile 39 derece arasında yüksek ateş gözleniyordu. Ancak araştırmayı yapan bilim insanları koronavirüsün iki farklı şekilde daha kendisini belli ettiğini ortaya koydu.

BAZI HASTALARDA BAŞ DÖNMESİ VE ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI GÖRÜLÜYOR

Bu iki semptoma göre koronavirüs hastalarının bazılarında baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı görülüyor.

214 hasta üzerinde yürütülen çalışmalarda bu iki semptomun yüzde 36’lık bir oranla insanları rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Araştırmacı Ling Mao, “Bazı hastalar tipik semptomlar yerine nörolojik belirtiler gösterebiliyor” dedi. Mao, doktorları bu tip nörolojik rahatsızlığı olanlara da koronavirüs testi yapılabileceği konusunda uyardı.

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