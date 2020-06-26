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Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi! Semptom sayısı 11'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüste 4 yeni semptom belirledi. Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasına girdi.

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi! Semptom sayısı 11'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükseldi.

YENİ SEMPTOMLAR EKLENİYOR

Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı. Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

4 YENİ SEMPTOM

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasında girdi.

EN YAYGIN 11 BELİRTİ

Ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ya da beden ağrısı, baş ağrısı, tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı veya kusma, ishal.

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