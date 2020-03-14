HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsün akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı, röntgen gibi radyolojik görüntülerde görmek mümkün.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), virüs ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında Covid-19 hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı.

Euronews'te yer alan habere göre, koronavirüsün kaynağı olduğu düşünülen Vuhan kentindeki balık pazarında ulaşım görevlisi olan 44 yaşındaki bir erkeğin röntgen (X-ray) görüntülerindeki "opasifikasyon (buzlu cam görünümleri)" denilen beyaz lekeler, hastada oluşan zatürrenin boyutunu resmediyor.

Akut solunum sıkıntısı sendromu ve ileri derece zatürre teşhisi konulan hasta, 13 gün süren yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine hastaneye başvurduktan bir hafta sonra hayatını kaybetti. Söz konusu hasta şüpheli Covid-19 vakası olarak tanımlanıyordu.

Radyologlar, tomografi görüntüleri sayesinde lezyonların dağılımının daha net anlaşılmasının, virüsü tanıma ve tedavisi için yapılan araştırmalarda önemli olduğunun altını çiziyor.

Covid-19'dan kaynaklı zatürre hastası 54 yaşındaki bir kadının transversal ve koronal bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde pulmoner lezyonların üst lobda daha yaygın olduğu görülüyor.

Vuhan kentinden döndükten sonra bir hafta boyunca ateşi 38.5 dereceden düşmeyen kadına, nefes darlığı, öksürük ve halsizlik semptomlarıyla hastane yattıktan sonra Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan hastaya zatürre teşhisi kondu. Uygulanan tedaviyle söz konusu hastanın semptomlarının hafiflediği rapor edildi.

Koronavirüsün akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Akciğer Covid-19

En Çok Okunan Haberler

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

KKTC'den flaş karar: Sınırlarını kapattı

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

ABD için en kötü senaryo: 1,7 milyon kişi ölebilir

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Bağdat'tan kalkan uçak Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı karantinadan halka seslendi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Diğer Haberler
Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle uluslararası uçak seferlerini askıya aldı

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle uluslararası uçak seferlerini askıya aldı

Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu

Trump'tan ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek

ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Ekvador'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Koronavirüs karantinası altındaki İtalya'da 'direniş' şarkısı: Çok yaşa Siena

İtalya'da 'direniş' şarkısı: Çok yaşa Siena

ABD'de yolcu gemilerinin limanlardan ayrılması 30 gün askıya alındı

Trump duyurdu: ABD'de yolcu gemileriyle ilgili kritik karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.