Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de 'salgını unutturan' bira festivali

Her yıl Qingdao bölgesinde düzenlenen festivale, salgından dolayı geçen yıllara oranla daha az sayıda kişi katılsa da katılım binlerle ifade ediliyor.

Devlet televizyonu salgın öncesi dönemi hatırlatan manzarayı 'normale dönüş için bir fırsat' olarak yorumlasa da bazı bölgelere girişlerin kısıtlanması, çalışanların maske takma zorunluluğu gibi önlemler de alındı. Yetkililer, festivale taşınan bira kolilerinin virüs testinden geçirildikten sonra dezenfekte edildiğini aktardı.

Hafta sonu başlayan ve ağustos ayının sonuna kadar sürecek olan etkinlikte, ziyaretçiler bin 500'den fazla bira çeşidini tadıp, havai fişek gösterileri ile şovlarını seyredebiliyor.

Covid-19 hastalığının ilk görüldüğü Çin'de pazartesi günü 43 yeni vaka rapor edildi. Ülkedeki can kaybı ise 4 bin 600'ün üzerinde.



