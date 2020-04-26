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Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüs salgının ortaya çıktığı Wuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık koronavirüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

WUHAN'DA 3 BİN 869 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Wuhan’da 46 bin 452 koronavirüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı. Ülkede koronavirüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

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