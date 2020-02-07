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Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 20:04 | Son Güncelleme

Çin’de korona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, karantina bölgesinde bulunan Wuhan’da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.

Çin’den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 636’ya yükseldi. Dünya genelinde virüse yönelik çalışmalar devam ederken, Çin’in 23 Ocak tarihinde karantina altında bulunan Wuhan kentinde de önlemler giderek arttırılıyor.

TEK TEK ATEŞ ÖLÇÜYORLAR

Şehirde korona virüsü şüphesi bulunan kişilerin evlerine belirli işaretler konulurken, polis bu evlere uğrayıp kontroller yapıyor. Yapılan kontrollere ilişkin görüntülerde polislerin sokakta yapılan anonsun ardından özel kıyafetler giyerek, işaretli evlere gidip, tek tek insanların ateşini ölçmesi dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Wuhan Korona virüsü

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