Koronavirüsün çıktığı Wuhan'da gece hayatı normale döndü

Koronavirüs salgınının ilk kez patlak verdiği Çin'in Wuhan kentinde hayat dünyanın diğer bölgelerinden farklı olarak eski normalinde sürüyor.

Öyle ki Wuhan'da, sosyal mesafe ve maske kuralları çoktan geride kaldı.

Eğlence hayatı tam kapasite kaldığı yerden devam ediyor.

Wuhan'da bu hafta sonu görüntülenen gece hayatı, "Sanki hayatlarında hiç corona virüsle karşılaşmamış gibiler" dedirtti.

Zira, tüm kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı. Dünyanın kalanı için ise hiçbir şey mart ayından bu yana aynı değil.

Salgınla mücadele devam ettiğinden, açılamayan işletmeler birer birer kapılarına kilit vurmak zorunda kalıyor.

Çin'de 4 bin 512'si Hubey'de olmak üzere salgında 4 bin 634 kişi öldü. Ülkede üst üste 33 gündür hiç yeni yerli vakaya rastlanmıyor.

