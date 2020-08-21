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Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs salgını sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Covid-19 ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor.

Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Hastalarda en yaygın görülen Covid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor.

MAKÜLOPAPÜLER KABARIKLIKLAR

Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.

KIRMIZI GÖZLER

Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler koronavirüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.

COVID PARMAKLAR

Koronavirüs parmaklarda geniş çaplı deri tahrişlerine yol açıyor. Sıklıkla ayak parmaklarında ve topuklar da görülse de el bölgesinde de aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Covid parmakları yüzey alanı olarak makülopapüler kabarıklıklardan daha büyük.

KURDEŞEN ÇIKARMAK

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

KABARCIKLAR

Su kabarcığı ya da keseli kabarıklıklar yine tüm vücudu etkileyen koronavirüs rahatsızlıkarından. Bulgulara göre su kabarcıkları çoğunlukla elde olmak üzere hastalığın ilk zamanlarında görülüyor. Orta şiddette geçecek hastalıklara işaret ettiği ifade ediliyor.

DAMARLARDA MAVİLİK

Livedo retikülaris ya da damarların maviye dönüşmesi Covid-19 hastalarında görülen cilt problemlerinden bir diğeri. Cilt morarmış bir görüntüye de sahip oluyor ve ileri yaşlı insanlarda hastalığın sert geçeceğine işaret ediyor.

İLTİHABA BAĞLI KIZARIKLIKLAR

Çocuklarda görüldüğü belirtilen bağışıklıkla ilişki bu sorunda çocukların vücutlarında iltihaba bağlı geniş kızarıklıklar görülüyor. Görece daha nadir olduğu belirtilen bu komplikasyonla Covid-19'a yakalandıktan üç ay sonra bile karşılaşmak mümkün.

SAÇ KAYBI

Doktorlar ağır geçen corona virüs hastalığının ardından saç dökülmesiyle karşılaştıklarını aktarıyor. Aşırı stresli durumlarda vücudun "önemsiz işlevleri" durdurması nedeniyle saçlar dökülüyor. Hastalık sonrası düzenli demir alımıyla saçların yeniden çıkacağı aktarıldı.

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