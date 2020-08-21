Koronavirüsün cildinizde neden olabileceği semptomlar

Hastalarda en yaygın görülen Covid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor.

MAKÜLOPAPÜLER KABARIKLIKLAR

Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.

KIRMIZI GÖZLER

Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler koronavirüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.

COVID PARMAKLAR

Koronavirüs parmaklarda geniş çaplı deri tahrişlerine yol açıyor. Sıklıkla ayak parmaklarında ve topuklar da görülse de el bölgesinde de aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Covid parmakları yüzey alanı olarak makülopapüler kabarıklıklardan daha büyük.

KURDEŞEN ÇIKARMAK

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

KABARCIKLAR

Su kabarcığı ya da keseli kabarıklıklar yine tüm vücudu etkileyen koronavirüs rahatsızlıkarından. Bulgulara göre su kabarcıkları çoğunlukla elde olmak üzere hastalığın ilk zamanlarında görülüyor. Orta şiddette geçecek hastalıklara işaret ettiği ifade ediliyor.