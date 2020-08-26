Koronavirüsün çocuklara etkisiyle ilgili Mehmet Ceyhan'dan flaş açıklama: Tip-1 diyabete yol açabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının çocuklarda Tip-1 diyabete yol açtığıyla ilgili vaka bildirimlerinin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün bütün sistemlerde 'inflamasyon' denilen bağışıklık sisteminin aşırı cevabı ile giden hastalıkları tanımladığını belirtti. Özellikle ABD ve Avrupa’da vakaların çok yoğun olduğu dönemlerde yüzlerce hasta ve hayatını kaydeden çok sayıda çocuk olduğunu kaydeden Ceyhan, "Virüs her sistemi tutabildiği için pankreası da tutup çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir. Şunu unutmamak lazım, koronavirüs kendisi olmasa bile ortaya çıkardığı anormal bağışıklık cevabıyla santral sinir sistemi yani beyinde, kalpte, akciğerde, tiroidde, pankreasta hatta üreme organlarında değişikliklere yol açabiliyor. Bunlar daha ileride uzun süreli diyabet gibi komplikasyonlara yol açıyor. Şu anda her organı etkileyebileceğini biliyoruz" diye konuştu.

'NASIL SEYREDECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR'

Konuyla ilgili oran bildirilebilecek çalışma olmadığını kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, sadece tek tek vaka bildirimleri ve öngörülerin yer aldığını dile getirerek, şunları söyledi: