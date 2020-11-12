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  4. Koronavirüsün en gerçekçi 3D modeli elde edildi

Koronavirüsün en gerçekçi 3D modeli elde edildi

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden yapılan açıklamada koronavirüsün şimdiye kadarki en gerçekçi 3 boyutlu modelinin geliştirildiği bildirildi.

Koronavirüsün en gerçekçi 3D modeli elde edildi

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en gerçekçi 3D modelini geliştirdi. Bilim insanları modeli geliştirirken mikroskop yardımıyla edinilen görüntüleri ve protein veri tabanlarını kullandı.

Çalışma, SARS-CoV-2 virüsünü atom düzeyindeki güncel yapısını gösterirken daha önce görülmesi imkansız olan detayları da gözler önüne seriyor. Modelde virüsün iç yapısı da görülüyor.

Bilim insanları, bu çalışmanın virüsün daha önce incelenmemiş bölümlerini araştırmaya olanak vereceği ve Kovid-19’a karşı ilaç geliştirilmesini hızlandıracağı görüşünde.

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