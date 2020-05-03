Koronavirüsün en sert vurduğu ülkeden iyi haber! İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Günlük ölüm sayısı ciddi ölçüde yavaşlayan İspanya'da son 7 haftanın en düşük günlük ölüm vakası açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 25.264'e çıktı.

İspanya'da geçen hafta çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilirken dün de yetişkinlere sokağa çıkma izni verildi.

Ülkede başkent Madrid ve çevresiyle birlikte Katalonya bölgelerinin Covid-19'dan en çok etkilenen bölgeler olduğu açıklandı. Madrid'de 8.332 insan yaşamını yitirirken, 5.185 insanın da Katalonya'da öldüğü belirtildi.

Koronavirüsü salgını dolayısıyla çok sıkı önlemler alan İspanya, cumartesi günü 7 haftalık bir aranın ardından yetişkinlerin sokağa çıkma yasaklarını gevşetmişti.

