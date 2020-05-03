HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün en sert vurduğu ülkeden iyi haber! İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk

Koronavirüsün en sert vurduğu ülkeden iyi haber! İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da son 7 haftanın en düşük ölüm sayısı açıklandı. 24 saat içerisinde ülkede 164 insan yaşamını yitirdi.

Koronavirüsün en sert vurduğu ülkeden iyi haber! İspanya'da 7 hafta sonra bir ilk

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Günlük ölüm sayısı ciddi ölçüde yavaşlayan İspanya'da son 7 haftanın en düşük günlük ölüm vakası açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 25.264'e çıktı.

İspanya'da geçen hafta çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilirken dün de yetişkinlere sokağa çıkma izni verildi.

Ülkede başkent Madrid ve çevresiyle birlikte Katalonya bölgelerinin Covid-19'dan en çok etkilenen bölgeler olduğu açıklandı. Madrid'de 8.332 insan yaşamını yitirirken, 5.185 insanın da Katalonya'da öldüğü belirtildi.

Koronavirüsü salgını dolayısıyla çok sıkı önlemler alan İspanya, cumartesi günü 7 haftalık bir aranın ardından yetişkinlerin sokağa çıkma yasaklarını gevşetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 134 bini geçtiRusya'da koronavirüs vaka sayısı 134 bini geçti
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

DSÖ'den flaş Türkiye açıklaması: Dünyaya örnek

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Elendiği soruyla geceye damga vurdu! ATV dalga geçti

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Rusya ve İran’dan, aşı bilgileri çalmak için İngiltere’ye siber saldırı

İngiltere'de flaş Rusya ve İran iddiası! Çalmak için saldırdılar

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti

İşte dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 134 bini geçti

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 134 bini geçti

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

İran’da koronavirüs sonrası arabalı sinema dönemi

İran’da koronavirüse karşı arabalı sinema

Dünya genelinde koronavirüs bilançosunda son durum! Ölü sayısı 244 bin 791’e yükseldi

Ölü sayısı 244 bin 791’e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.