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Koronavirüsün filmi geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Koronavirus, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Yalnızca gündelik yaşam değil, aynı zamanda spor organizasyonlarından sinemaya (Corona Zombies), teknoloji sektörüne kadar hemen her noktada üzücü haberler geliyor.

Koronavirüsün filmi geliyor!

Son dönemde maalesef ülkemizde de üzücü gelişmeler yaşanıyor. Bazıları ise, bu kargaşadan yola çıkarak film hazırlamaya girişti ve belki de bu can sıkıcı ortamda biraz da olsa güldürmeyi hedefliyor, ya da tam tersi.

CORONA ZOMBİES İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Full Moon Features, koronavirüsü temel alan bir film için çalıştıklarını ve filmin yakın zamanda dijital olarak izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Böylelikle zaten dışarı çıkmak istemeyen insanlar da evlerinde birkaç saat keyifli vakitler geçirebilecek(!). Gerçi şu durumdan keyif almak ne derece mümkün, o da büyük bir soru işareti.

Aşağıda, filmin afiş tasarımını da görebilirsiniz. El dezenfektanından tuvalet kağıdına, maskeye kadar pek çok detaya yer verilmiş, ki bunlar son günlerde çokça talep edilen ve hatta fahiş fiyatlar sebebiyle de çokça konuşulan ürünler.

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10 Nisan itibarıyla pek çok platformda dijital olarak yayınlanacak filmin henüz bir fragmanı yok. Tabii bu kadar kısa bir sürede yapımına başlanan ve henüz fragmanı dahi olmayan bir filmin yaklaşık 1 ay sonra nasıl tamamlanıp gösterime sokulacağı da merak konusu. Yoksa sadece durumdan fayda çıkarmak isteyen, “para kazanmaya yönelik” bir çalışma mı bu?

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