Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika

Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Antarktika, koronavirüs salgınında aynı zamanda dünyanın en güvenli yeri oldu. Çoğu araştırmacı beş bin kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi.

Covid-19 salgını bölgeyi ziyaret eden cruise gemilerinin seferlerini bitirmek üzere olduğu bir dönemde çıktığı için virüs donmuş kıyalara ulaşamadı. Ardından kışın geldiği kıtanın dünyayla bağlantısı tamamen kesildi.

Penguen, fok ve albatrosların dışında daimi bir nüfusu olmayan kıtada araştırmacılar 80 kadar üste yaşıyor.

'Ay'da yaşıyor gibiyiz'

Anvers Adası'ndaki ABD üssü Palmer İstasyonu'nun koordinatörü Keri Nelson, bu kişilerden biri.

Keri Nelson, CNN Televizyonu'na "Burada olduğu için mutlu olmayan bir kişinin bile olduğunu sanmıyorum" dedi.

Nelson, "Bazı insanlar evlerine dönmeye hazır. Sevdikleri insanlara yardım etmek, tarihin bu döneminde insanlara başka yollarla yardımcı olmak için. Ama hepimiz hem hastalık hem de hastalığın sağlık ve yaşam tarzına hiçbir etkisinin görülmediği böyle bir yerde yaşadığımız için müteşekkiriz" diye konuştu.