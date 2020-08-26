Koronavirüsün gözdeki belirtileri neler? Bunları yaşıyorsanız...

Yaz aylarında artış gösteren göz enfeksiyonları genellikle kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, Covid-19 pandemisi sürecinde göz enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek “Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde olabiliyor. Bu nedenle gözde kızarıklık, yaşarma ve çapaklanma gibi şikayetlerde koronavirüs ihtimalini de akla getirmekte fayda var” diyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, yaz aylarında göz sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yazın özellikle alerjik göz hastalıkları başta olmak üzere; konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülüyor. Halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ olarak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken, güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumuna da neden olabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, yaz aylarında görülen göz enfeksiyonlarının genelde kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşabildiğini belirterek “Göz enfeksiyonları gözlerde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı, yanma, batma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, görme bozukluğu ile kendini gösterebilir. Burada sorun çoğunlukla bakteriyel sebeptir ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabilmektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır. Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer kişilere de geçebilmektedir” diyor.