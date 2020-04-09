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  4. Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Brezilyalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen mikroskobik bir çalışmada Covid-19'un hücreyi enfekte etmeye çalıştığı an görüntülendi.

Koronavirüsün hücreye saldırı anı bilim insanlarınca görüntülendi

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi.

Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Elde edilen görüntüde, Covid-19 virüsünün parçacıkları olan siyah noktalar, genetikten sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor.

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

'Corona' Latince taç veya hale anlamına gelmekte ve virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça görülüyor.

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koronavirüs hücre saldırı

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