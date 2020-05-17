'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın, Kovid-19'un belirtilerini hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.