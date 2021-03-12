Koronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları: Aşılar etkili olacak mı?

Covid-19'un binlerce yeni varyantı dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Bunlar arasında en çok kaygı yaratan üçü, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da hakim olan mutasyonlar.

Bilim insanları Brezilya varyantına P.1, İngiltere varyantına B.1.1.7, Güney Afrika varyantına da B.1.351 diyor.

Bunlardan Brezilya varyantı İngiltere'de şimdiye kadar 10 kişide tespit edilirken, İngiltere varyantının 50'yi aşkın ülkeye yayıldığı ve yeni mutasyonlara uğradığı gözleniyor. Güney Afrika varyantı da İngiltere de dahil en az 20 ülkeye daha yayılmış durumda.

Virüslerin yeni varyanlarla değişmesi çok normal. Bütün virüsler kendilerini kopyalayarak yayılıp çoğalırken mutasyona uğrarlar.

Genellikle bu mutasyonların çok büyük bir çoğunluğu önemsizdir. Hatta bazıları virüsün yaşam döngüsünün devamı açısından olumsuz etki bile yaratabilir. Ama bazıları da virüsü daha bulaşıcı ya da daha tehlikeli hale getirebilir.

Yeni varyantlar daha mı tehlikeli?

Covid-19 mutasyonlarından hiç birinin, yakalananların çoğunda hastalığı ağırlaştırıcı bir sonuç yarattığına dair bir kanıt yok.