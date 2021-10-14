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'Koronavirüsün kökeni' soruşturmasına 'siyasi manipülasyon' uyarısı

14.10.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerinin anlaşılması için yeniden başlatmayı planladığı soruşturmanın "siyasi manipülasyon" amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulundu.

'Koronavirüsün kökeni' soruşturmasına 'siyasi manipülasyon' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, düzenlediği basın toplantısında, virüsün kökenlerinin anlaşılması için sürdürülen bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.

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DSÖ Genel Sekreterliğinin ve yeni önerilen 25 kişilik danışma grubunun objektif ve sorumlu bir bilimsel tavrı benimseyeceklerini umduklarını belirten Sözcü Cao, "Her tür siyasi manipülasyon biçimine karşıyız." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, virüsün kökenlerinin anlaşılması için yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi için 26 uzmandan oluşan "Kovid-19 Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu"nu (SAGO) kurduklarını duyurmuştu.

DSÖ HEYETİ İLK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ VUHAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Çin salgının başlarında virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması taleplerini reddederken, uluslararası baskıların artmasıyla Vuhan'da incelemeler yapılmasına izin vermişti.

DSÖ, ocakta Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini verdiğini, ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıklamıştı.

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Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarının ortaya atıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'nda incelemeler yapmıştı.

2002-2003 yıllarındaki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından, yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay yollarla üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan, karşı iddialar ortaya atmıştı.

KOVİD-19 İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa, yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin WHO Dünya Sağlık Örgütü
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