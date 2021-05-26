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Koronavirüsün kökenine yönelik önemli toplantı! DSÖ uzmanı açıkladı: Bulguya rastlamadık

26.05.2021 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Marion Koopmans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınların çıktığı ülkelerde araştırma ziyaretlerinin rutin hale getirilmesini tavsiye etti. Vuhan'daki araştırmalarda virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını incelediklerini belirten Koopmans fakat bu tür bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

Koronavirüsün kökenine yönelik önemli toplantı! DSÖ uzmanı açıkladı: Bulguya rastlamadık

Amsterdam'daki The John Adams Enstitüsünün düzenlediği çevrim içi toplantıya Hollandalı Virolog Marion Koopmans'ın yanı sıra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de katıldı.

"İDDİALAR İSTİHBARAT BİLGİLERİNE DAYANIYOR"

DSÖ'nün Vuhan'da saha incelemelerine katılan ekibin üyesi olan virolog Koopmans, koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddialarına ilişkin soruyu, "Bu tür iddialar istihbarat bilgilerine dayanıyor." ifadesiyle yanıtladı.

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Koopmans, "Benim tavsiyem bu tür salgınların çıktığı yerlerdeki bilimsel araştırma ziyaretlerini rutin hale getirmektir." dedi.

"BULGUYA RASTLAMADIK"

Vuhan'daki araştırmalarda virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını incelediklerini belirten Koopmans fakat bu tür bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.

Koopmans, virüsün büyük ihtimalle hayvansal kaynaklı olduğunu, laboratuvarda üretilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu kaydetti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberinde, Kovid-19 yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ederek salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti. (AA)

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