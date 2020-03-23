HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün korkunç gerçekliği! Sağlık çalışanları: Yalvarıyoruz evde kalın

Koronavirüsün korkunç gerçekliği! Sağlık çalışanları: Yalvarıyoruz evde kalın

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir hastanede görev yapan doktor Natalie Silvey, koronavirüsün acımasız gerçekliğini Twitter hesabından bir selfie ile gösterdi. Koruyucu maske nedeniyle yüzünün kırmızı lekelerle kaplı olduğunu gösteren Silvey, yaptığı çağrıda ‘bu sadece bir başlangıç. Sosyal mesafeyi koruyun ve evinizde kalın’ dedi.

Koronavirüsün korkunç gerçekliği! Sağlık çalışanları: Yalvarıyoruz evde kalın

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs COVİD-19 vaka sayısı 330 bini aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 14 bini geçti.

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 59 bin 138 oldu. Ülkemizde de bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hasta hayatını kaybetti.

EVDE KAL ÇAĞRISI

Koronavirüsle mücadele eden her ülkede ise özellikle sağlık çalışanlarından aynı ses yükseliyor: Evde kal!

19

Yorucu mesailer, tıbbi malzeme eksikliği ve görülmemiş bir hastalık ile mücadele eden sağlık çalışanları yaşadıkları durumu göstererek insanları evde kalmalarına teşvik etmeye çalışıyor.

Londra'da çalışan bir doktor koronavirüsle savaşmanın korkunç gerçekliğini vurgulayan bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Binlerce kişiden retweet ve beğeni alan fotoğraf sayesinde birçok sağlık çalışanı da benzer kareler yayınladı.

3

Halkın sosyal mesafeyi korumalarını ve evde kalmalarını isteyen Dr Silvey, ‘sadece başlangıçtayız. Yüzümdeki kırmızı ve mor lekeler maskemden kaynaklı ancak izleri düşündüğünüzden daha derin. Bugün covid19'un ne yaptığını gördüm. Yalvarıyorum evinizde kalın sosyal mesafenizi koruyun’ dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Kolombiya’da cezaevinde korona isyanı: 23 mahkum öldüKolombiya’da cezaevinde korona isyanı: 23 mahkum öldü
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs evde kal

En Çok Okunan Haberler

Üç bankadan koronavirüs destek paketi! İşte tüm detaylar

Üç bankadan koronavirüs destek paketi! İşte tüm detaylar

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Bakan Soylu: Fabrikalarına el koyarız

Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!

Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi!

DSÖ: Sokağa çıkma yasakları yeterli değil

DSÖ: Sokağa çıkma yasakları yeterli değil

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

BM'den koronavirüs açıklaması: Milyonlarca insan ölecek

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Diğer Haberler
Yunanistan'dan Türkiye kararı! Sınırları kapattı

Yunanistan'dan flaş Türkiye kararı!

Koronavirüsün vurduğu o ülkeden umutlandıran haber!

Koronavirüsün vurduğu o ülkeden umutlandıran haber!

Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İran ve İspanya'da tablo kötüleşiyor

Kolombiya’da cezaevinde korona isyanı: 23 mahkum öldü

Kolombiya’da cezaevinde korona isyanı: 23 mahkum öldü

93 yaşında koronavirüsü yendi!

93 yaşında koronavirüsü yendi!

Vuhan'da koronavirüsten ölüm oranı belli oldu!

Vuhan'da koronavirüsten ölüm oranı belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.