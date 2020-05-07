HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün mutasyon izleri takip edildi! İşte gerçek çıkış noktası

Koronavirüsün mutasyon izleri takip edildi! İşte gerçek çıkış noktası

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 21:08 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan araştırmada, ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ana çıkış noktasının New York olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Koronavirüsün mutasyon izleri takip edildi! İşte gerçek çıkış noktası

New York Times'ın eyaletlerden toplanan genetik örneklerin incelendiği Nextstrain verilerine dayandırdığı haberinde, New York’ta mart başında görülen Kovid-19 salgınının, ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğu ileri sürüldü.

Haberde, virüsün sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasağı önlemlerinin uygulamaya başlamadan önce New York’tan seyahat eden binlerce kişi tarafından ülkeye yayıldığı kaydedildi.

VİRÜSÜN MUTASYON İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Söz konusu bulguların, uzmanların, ülke genelinde toplanan 2 bin virüs örneğinin mutasyon izlerinin takip etmesi ve salgın modelleri ile enfekte olmuş insanların seyahat geçmişlerinin incelemesi sonucu ortaya çıktığı vurgulandı.

Teksas, Ohio, Louisiana, Idaho, Wisconsin ağırlıklı olmak üzere birçok eyaletten alınan örneklerin çoğunun, New York'ta ortaya çıkan virüsün kökenine uzanan farklı mutasyon izlerinin bulunduğuna işaret edildi.

Virüsün yeni insanları enfekte ettikçe mutasyona uğrayarak çoğaldığı ancak bu mutasyonların tipik olarak virüsün davranışını değiştirmediği ve kökeninin imzasını taşıdığı kaydedildi.

ABD’DEKİ SALGININ YÜZDE 60-65'İ NEW YORK KAYNAKLI

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Epidomolojisti Nathan Grubaugh, New York'tan yayılan salgının ülke genelindeki virüslerin yüzde 60-65'ini oluşturduğunu tahmin ederek, "Artık New York'un ülkenin geri kalanı için ilk çıkış yeri olduğuna emin olmak için yeterince veriye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, New York'ta ortaya çıkan virüslerin, Avrupa'daki salgınlara uzanan belirgin bir genetik imzası olduğu vurgulanırken, öte yandan ülkede ilk vakanın görüldüğü Washington eyaletinden yayılan virüslerin ise doğrudan Çin'e bağlanan izleri olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa'dan seyahat kısıtlaması önleminin geç alındığı belirtilen haberde, araştırmadaki verilerin, virüsün o zamana kadar zaten ülkede yayılmaya başladığını gösterdiği kaydedildi.

California Scripps Research'den İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Profesörü Kristian Andersen'ın, "Geldiğimiz nokta, virüsün yayılmasını önlemede treni kaçırdığımız ve ülkedeki salgının yurt içi yayılmadan kaynaklandığı anlamına geliyor. Bu başkasının hatası değil, kendi hatamız." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık kararnamesi ile 2 Şubat'tan itibaren ABD vatandaşları dışında seyahat eden yolcuların Çin'den, 11 Mart'ta da 26 Avrupa ülkesinden ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Bilim insanlarından yeni uyarı: Şizofreniye yol açabilirBilim insanlarından yeni uyarı: Şizofreniye yol açabilir
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

Duyan soluğu orada alıyor! Kuyruk 4 kilometreye ulaştı

Duyan soluğu orada alıyor! Kuyruk 4 kilometreye ulaştı

Eşcinselliğe yönlendiriyor şikayeti! Netflix'in yerli dizisi hakkında karar verildi

Eşcinselliğe yönlendiriyor şikayeti! Netflix'in yerli dizisi hakkında karar verildi

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

Boyları 1 metreyi aşıyor: Evin çatısından giriyorlar

Boyları 1 metreyi aşıyor: Evin çatısından giriyorlar

İmamoğlu'nu maille tehdit eden sanığa tahliye kararı

İmamoğlu'nu maille tehdit eden sanığa tahliye kararı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

İtalya kritik gelişme! Yarın kademeli normale dönüş başlıyor

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Trump'tan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Kanıt gördüm

Diğer Haberler
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir

Bilim insanlarından yeni uyarı: Şizofreniye yol açabilir

Fransa'da son 24 saatte 178 can kaybı

Fransa'da son 24 saatte 178 can kaybı

Pentagon, koronavirüs tedavisi görenleri askere almayacak

Pentagon'dan flaş karar: Koronavirüs tedavisi görenleri askere almayacak

İtalya’da koronavirüs ölümleri 30 bine yaklaştı

İtalya’da koronavirüs ölümleri 30 bine yaklaştı

ABD'li hemşireden koronavirüs isyanı: En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsyan etti: Hastaların fişi çekiliyor

Trump-Putin arasında kritik görüşme

Trump-Putin arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.