Koronavirüsün nasıl yayıldığı tartışması Çin’le Avustralya’yı karşı karşıya getirdi

Çin bir süredir dünya çapında 3 milyonu aşkın kişiyi hasta eden ve 200 bini aşkın insanın ölümüne yol açan Covid-19 salgını karşısında izlediği tutumdan dolayı başta ABD olmak üzere bazı ülkelerden gelen tepkilerle karşı karşıya kalıyor. Sebebi ise salgının ilk olarak Çin’in Vuhan bölgesinde ortaya çıktığının ancak Çin'in bunu uluslararası kamuoyuna geç haber verdiğinin düşünülmesi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu Pekin hükümetini salgının yayılmasını önlemekte çok yetersiz kalmakla eleştiren sözleri, Çin devlet medyasında öfkeli yorumlara sebep oldu.

Trump, daha önce de salgının yayılmasında üzerine düşen rolü oynamamak ve Çin yönetimine karşı fazla yumuşak olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) ülkesinin yaptığı katkıları askıya aldığını açıklamıştı.

Avustralya başbakanı Scott Morrison da geçen hafta Trump ile bir görüşme yaptıktan sonra, büyük salgınların nereden kaynaklandığının; tıpkı daha önce bazı ülkelerin elindeki kitle imha silahlarını denetlemekle görevlendirilen silah denetçileri gibi, uluslararası olarak tayin edilen ‘bağımsız müfettişler’ tarafından araştırılmasını önerdi.