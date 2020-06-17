Koronavirüsün olumlu yanı: Bizi meteor çarpmasına hazırlayabilir!

Koronavirüs salgını birçoğumuzun hayatını kökünden değiştirdi. Aramızdaki birçok insan sabah kalkıp ofiste güzel bir kahve içip işe başlamanın hesabını yapıyorken, bir anda kahvesini kendi mutfağında koyup, evden çalışmaya başladı. Bazılarımız ise maalesef ki koronavirüse yakalanarak hayatında hiç unutamayacakları bir an yaşadılar. ABD'li bilim insanları ise tüm bu olumsuzlukları bir kenara bırakmamız, bardağın boş değil dolu tarafından bakmamızı istiyor.

'KORONAVİRÜS METEOR ÇARPMASI İÇİN İYİ BİR VAKA'

Independent'in haberine göre ABD'li bilim insanları koronavirüs ile mücadelenin birtakım yararlar sağlayabileceğini söylüyor. Bilim insanları, koronavirüs sayesinde Dünya'yı tehdit eden tehlikeli bir göktaşına karşı insanlığın hazır hale gelebileceğini belirtiyor. Uzay Kaşifleri Birliği Yakın Dünya Nesneleri Komitesi Başkanı emekli astronot Thomas Jones ise konu hakkında ''Koronavirüsün, meteor çarpışmasını engellemek isteyenler için iyi bir vaka çalışması olduğunu düşünüyorum'' diyerek bu konu hakkındaki görüşünü açık bir şekilde dile getirdi. Bu konuda görüşe sahip olan tek kişi ise Thomas Jones değil.