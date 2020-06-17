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Koronavirüsün olumlu yanı: Bizi meteor çarpmasına hazırlayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını yediden yetmişe herkesin hayatını etkiledi. Ancak ABD'li bilim insanları, koronavirüsün olumlu bir yanının olduğu görüşünde. Onlara göre insanlık koronavirüs sayesinde meteor tehdide karşı artık daha da hazır hale gelebilir.

Koronavirüsün olumlu yanı: Bizi meteor çarpmasına hazırlayabilir!

Koronavirüs salgını birçoğumuzun hayatını kökünden değiştirdi. Aramızdaki birçok insan sabah kalkıp ofiste güzel bir kahve içip işe başlamanın hesabını yapıyorken, bir anda kahvesini kendi mutfağında koyup, evden çalışmaya başladı. Bazılarımız ise maalesef ki koronavirüse yakalanarak hayatında hiç unutamayacakları bir an yaşadılar. ABD'li bilim insanları ise tüm bu olumsuzlukları bir kenara bırakmamız, bardağın boş değil dolu tarafından bakmamızı istiyor.

'KORONAVİRÜS METEOR ÇARPMASI İÇİN İYİ BİR VAKA'

Independent'in haberine göre ABD'li bilim insanları koronavirüs ile mücadelenin birtakım yararlar sağlayabileceğini söylüyor. Bilim insanları, koronavirüs sayesinde Dünya'yı tehdit eden tehlikeli bir göktaşına karşı insanlığın hazır hale gelebileceğini belirtiyor. Uzay Kaşifleri Birliği Yakın Dünya Nesneleri Komitesi Başkanı emekli astronot Thomas Jones ise konu hakkında ''Koronavirüsün, meteor çarpışmasını engellemek isteyenler için iyi bir vaka çalışması olduğunu düşünüyorum'' diyerek bu konu hakkındaki görüşünü açık bir şekilde dile getirdi. Bu konuda görüşe sahip olan tek kişi ise Thomas Jones değil.

İNSANLIK ŞİMDİDEN HAZIR OLMALI

NASA'nın Gezegensel Savunma Sorumlusu ve Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'nin (PDCO) program yöneticisi Lindley Johnson da Thomas Jones ile aynı görüşte. Johnson, koronavirüs pandemisi ile meteor tehlikesi arasında bazı paralellikler olduğunu kabul ediyor. Johnson’a göre ileride bir gün insanlık, tıpkı yeni bir pandemiyle yüzleşeceği gibi yıkıcı bir meteor tehlikesi de geçirecek. İnsanlığın ise şimdiden bu duruma hazır olması gerekiyor.

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