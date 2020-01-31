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  4. Koronavirüsün ortaya çıktığı bölgede yaşayan Türk oyuncudan flaş açıklamalar

Koronavirüsün ortaya çıktığı bölgede yaşayan Türk oyuncudan flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:25 | Son Güncelleme

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artarken, bölgede yaşayan Mersinli dizi ve film oyuncusu Selçuk Ersoy, 13 milyon nüfusa sahip kent yaşayanlarından 8 milyon insanın yeni yıl nedeniyle dışarıda olması, şehri hayalet kentte çevirdiğini söyledi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 213'e yükselirken virüsün tespit edildiği vaka sayısının ise yaklaşık 10 bin kişiye ulaştığı ifade ediliyor. Farklı ülkeler, Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacaklarını duyururken, 5 yıldır Çin'in Kumming şehrinde yaşayan Mersinli dizi ve film oyuncusu Selçuk Ersoy, ülkedeki koronavirüs kabusunu değerlendirdi.

'OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI'

Çin’de hastalıkla ilgili olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını belirten Ersoy, "Şu anda maskesiz dışarıya çıkmak yasak. Korona'ya kısaca RNA virüsü deniliyor. Diğer virüslerden farklı olarak çok çabuk şekilde mutasyon geçiriyor. Yani şu an bir ilaç bulunsa bile daha sonra bu ilaç bir işe yaramıyor. Öncelikle bir kuluçka süresi var bu yaklaşık 7 ile 24 gün arasında sürüyor. Birinden hastalık kaptığınızda 7 ile 14 gün arasında belirtiler başlıyor. Hastalık sayısı şu anda 8 bin civarında ölü sayısı ise 170’e ulaştı. Bu hastalıktan kurtulan kişi sayısı ise şu anda 130. Hastalık sayısı 4 gün önce 2 bin iken 4 gün sonra tam 4 katına çıktı" dedi.

'SEYAHATLERDE YAYILDI'

Hastalığın hızla yayılmasını yeni yıl nedeni ile yapılan seyahatlere bağlayan Ersoy, "Yaklaşık 1 milyar insan seyahat etti. Bu seyahatte insanlar hastalığı birbirine bulaştırdı. Gün geçtikçe de hastalık çoğalıyor. Şu anda gördüğümüz gibi sokaklar bomboş. Çin’de birçok şehirde şu anda toplu taşıma durdu. Wuhan yaklaşık 13 milyon nüfuslu bir şehir. Bunun yaklaşık 8 milyonu şu anda Wuhan’da değil. Birçok Wuhanlı kendi bölgelerine dönemiyor. Havaalanları, otobanlar, tren istasyonları kapalı. Bu insanlar şehirlerine dönemiyor. Aynı zamanda otellerde de kalamıyorlar. Benim olduğum şehirde insanlar Wuhan plakalarını gördükleri zaman polisi aramaya başladılar" diye konuştu.

'TÜRKLER DE ÜLKEYİ TERK ETTİ'

Çin’de bulunan birçok Türk vatandaşının ülkeyi terk ettiğinin kaydeden Ersoy, "Wuhan’daki Türklerin durumu nedir? diye soracak olursanız onların da yarın Türkiye’ye gönderilecekleri söyleniyor. Bu arada Çin’deki uçuşlar durmadı sadece Wuhan Havaalanı kapalı. Bunun dışında hastalık bir pazarda vahşi bir hayvanı yedikten sonra ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin hubey Wuhan koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çin zaten km ufus azalmasini istiyor .hepsi oyun
eyyy yetkililer çin mallarına izin vermeyin gelen herkez ister çinli ister Türk kesinlikle sadece xray cihazalrından değil kanlarındna örnekler alınamadan içeri girişine izin vermeyin salaklık yapmayın
dünyanın en güzel mutfağına yeme alışkanlığına sahip olduğumuz için kendimi şanslı hissediyorum çok şükür ki başka ülkede dünyaya gelmedik. kötüde olsa fakirde olsak açda kalsak kedi köpek fare yarasa yedirmez ülkem bize kuru soğan ekmek bulgur yine bulunur elhamdülillah.
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