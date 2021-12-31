HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yılbaşı! Yeni yıla sakin girdiler

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yılbaşı! Yeni yıla sakin girdiler

31.12.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan şehri, salgının ikinci yıl dönümünde yeni yılı sakin kutladı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da yılbaşı! Yeni yıla sakin girdiler

Kentte geçen sene salgına karşı zafer ilanını vurgulamak üzere düzenlenen coşkulu kutlamaların aksine, bu yıl insanların meydanlarda ve sokaklarda toplanması engellendi.

Halkın bir araya gelebileceği yerler güvenlik barikatıyla çevrelenirken, kalabalık bölgelerde çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunması dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların neredeyse tümüne virüs testi yapıldıKovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da yaşayanların neredeyse tümüne virüs testi yapıldı

MEYDANLAR VE PARKLA BOŞ

Bu yıl coşkulu kutlamalar yerine boş meydanlarda ve parklarda yeni yılı gösterişsiz karşılayanlar vardı.

Çin, yerel kaynaklı vakaları olduğu yerde tecrit etmeye ve bulaş zincirini kırmaya yönelik "sıfır vaka" stratejisiyle salgını kontrol altına almada büyük ölçüde başarılı olsa da virüsün bulaşıcılığı yüksek varyantlarının ortaya çıkması, söz konusu stratejiyi giderek daha maliyetli hale getiriyor.

Enfekte olmayan nüfusu da etkileyen, hayatın akışını, ekonomik ve sosyal etkinlikleri belirsiz sürelerle aksatma tehlikesi içeren katı salgın tedbirleri zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Ülkede en son 23 Aralık'ta Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri karantina altına alınmıştı.

Deltanın ardından Omicron gibi bulaşıcılığı yüksek yeni varyantlarla gelişen salgının yeni yılda da Çin'in gündeminde önemli yer tutması bekleniyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 102 bin 83 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 714 hastanın tedavisi sürüyor.

"GİZEMLİ HASTALIK"TAN KOVİD-19'A

Dünya Kovid-19'un varlığından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığının ortaya çıktığını bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurmuştu.

Vuhan'da 22 Ocak 2020'de ilan edilen karantina, salgının kontrol altına alınmasının ardından 7 Nisan 2020'de kaldırılmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Dünyada yeni yıl coşkusu başladı! Dünyada yeni yıl coşkusu başladı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer isyan etti! "Bu fotoğraf hiç unutulmayacak mı?"

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer isyan etti! "Bu fotoğraf hiç unutulmayacak mı?"

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Pitbull saldırısına uğradı burnu koptu: Hayatım mahvoldu

Pitbull saldırısına uğradı burnu koptu: Hayatım mahvoldu

Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.