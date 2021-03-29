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Koronavirüsün pik yaptığı Samsun'a polis takviyesi

29.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka yoğunluğunda zirveyi koruyan Samsun’a, Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi. Gelen takviyelerle birlikte Mecidiye’nin ardından İstiklal (Çiftlik) Caddesi de tamamen bariyerle çevrildi. Ara caddelerde dahil HES kodu uygulaması başlatıldı

Koronavirüsün pik yaptığı Samsun'a polis takviyesi

Koronavirüsünün pik yaptığı Samsun’da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı. Daha önce Mecidiye Caddesi’nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi’nde de bugün başladı.

CADDE BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre koronavirüs vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi. İstiklal Caddesi de Mecidiye Caddesi’nde olduğu gibi bariyerle çevrildi.

YAYALARA 'HES' KODU KONTROLÜ YAPILIYOR

Samsun polisi ve gelen takviye ekipler caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı.

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POLİS TEYAKKUZ HALİNDE

Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun’da polis teyakkuza geçti.

"UYGULAMADA GEÇ KALINDI"

Yapılan çalışmalara karşın vatandaşlar denetimlerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak uygulamada geç kalındığını dile getirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) polis Samsun

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