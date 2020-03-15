Koronavirüsün tedavisinde dev adım! Kanadalı bilim insanları açıkladı

Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs paniği küresel bir panik yaratırken, Kanada’dan iyi bir haber geldi. Ülkenin başbakanı Justin Thredeau’nun eşinde de tespit edilen ve büyük korku yaratan koronavirüs ile ilgili araştırmalarını sürdüren bir bilim ekibi, koronavirüsün başarılı bir şekilde izole edildiğini duyurdu.

"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İZOLE EDİLDİ"

Sunnybrook Araştırma Enstitüsü, Toronto Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi’nden bilim insanları koronavirüsün başarılı bir şekilde izole edildiğini duyurdu. İki Kanadalı hastadan elde ettikleri örnekler üzerinde çalışan bilim insanları böylelikle virüsün laboratuvar ortamında tekrar yaratıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Laboratuvarda geliştirilen kopyalar bilim insanlarının hastalığı daha iyi tanımlamak, test etmek, tedavi etmek ve aşı üretmek için bir fırsat olacaktır” denildi. Araştırmada görev alan D.r Arinjay Banerjee, “SARS-CoV-2 virüsünü başarılı bir şekilde izole ettik ve bu sayede araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bu sayede daha çok virüs üreterek hastalığın biyolojisini daha iyi öğrenebiliriz ve daha etkileşimli çalışabiliriz” dedi.