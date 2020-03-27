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Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 23:18 | Son Güncelleme

İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülen ve sonrasında inanılmaz bir hızla Antarktika hariç dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, ülkemizi de tehdit ediyor. İşte koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden gelenlerin Türkiye içi dolaşımları…

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için salgın başladığı andan beri insanların zorunlu durumlar dışında evden çıkmaması isteniyor. Veloxity isimli şirket, koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye gelen insanların yol haritalarını izledi.

Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity, koronavirüsün en çok görüldüğü İtalya, Almanya, İran, İspanya ve Suudi Arabistan’dan gelen yolcuların Türkiye’de hangi illeri ziyaret ettiğini görüyoruz. Verilere göre, her 5 ülkeden en fazla yolcunun durağı İstanbul olmuş. Almanya’dan gelen kişilerin Türkiye’nin neredeyse her iline uğradığı görülürken, İran’dan gelen yolcuların en fazla uğradığı iller ise Doğu illeri oldu. Bu iller arasında ise en fazla İran’dan gelen yolcuyu misafir eden ise Van olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye türkiye koronavirüs

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