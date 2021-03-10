Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!

İnanılmaz olay ABD'de gerçekleşti. Bir Covid-19 hastası, virüsün nadir görülen bir komplikasyonu nedeniyle üç saatlik ağrılı bir ereksiyon geçirdi.

Hasta Miami Valley Hastanesi'ne kaldırıldığında Covid-19 teşhisi kondu. Durumu kötüleşmeye başladıktan sonra sakinleştirildi ve 10 gün süreyle solunum cihazına bağlandı. Sağlık görevlileri, akciğerleri bozulmaya başlayınca, obez olarak tanımlanan adam 12 saat boyunca yüz üstü yatırıldı ve cihaza bağlandı. Ancak saatler sonra tekrar sırt üstü döndürülen adamın penisinin sertleşmiş olduğu görüldü.

SERTLEŞME SORUNU PENİSTEN KAN BOŞALTILARAK ÇÖZÜLDÜ

Amerika'da yayımlanan bir dergideki habere göre, doktorlar, Covid'in hastanın penisinde kan pıhtılaşmasına neden olduğuna inanıyordu. Şişmeyi azaltmak için ereksiyona üç saat boyunca buz paketleri uygulandı, ancak bu başarısız olduğunda, doktorlar başarılı olduğu kanıtlanan bir iğne kullanarak penisinden kan boşaltmaya başvurdu. Neyse ki sertleşme problemi çözüldü.

Hasta, bilinçsiz olduğu için priapizmin neden olduğu ağrı düzeyini aktaramadı ancak durumun dayanılmaz olduğu ve tedavi edilmezse kalıcı hasara neden olabileceği bilinmektedir.