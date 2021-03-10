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Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!

10.03.2021 08:31 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!

ABD'nin Ohio eyaletinden kimliği belirsiz 69 yaşındaki adama, geçen yıl Ağustos ayında koronavirüs nedeniyle hastanedeyken priapizm (herhangi bir cinsel uyarı olmaksızın sürekli ve ağrılı gelişen sertleşme) olarak bilinen durum teşhisi kondu.

İnanılmaz olay ABD'de gerçekleşti. Bir Covid-19 hastası, virüsün nadir görülen bir komplikasyonu nedeniyle üç saatlik ağrılı bir ereksiyon geçirdi.

Hasta Miami Valley Hastanesi'ne kaldırıldığında Covid-19 teşhisi kondu. Durumu kötüleşmeye başladıktan sonra sakinleştirildi ve 10 gün süreyle solunum cihazına bağlandı. Sağlık görevlileri, akciğerleri bozulmaya başlayınca, obez olarak tanımlanan adam 12 saat boyunca yüz üstü yatırıldı ve cihaza bağlandı. Ancak saatler sonra tekrar sırt üstü döndürülen adamın penisinin sertleşmiş olduğu görüldü.

SERTLEŞME SORUNU PENİSTEN KAN BOŞALTILARAK ÇÖZÜLDÜ

Amerika'da yayımlanan bir dergideki habere göre, doktorlar, Covid'in hastanın penisinde kan pıhtılaşmasına neden olduğuna inanıyordu. Şişmeyi azaltmak için ereksiyona üç saat boyunca buz paketleri uygulandı, ancak bu başarısız olduğunda, doktorlar başarılı olduğu kanıtlanan bir iğne kullanarak penisinden kan boşaltmaya başvurdu. Neyse ki sertleşme problemi çözüldü.

Hasta, bilinçsiz olduğu için priapizmin neden olduğu ağrı düzeyini aktaramadı ancak durumun dayanılmaz olduğu ve tedavi edilmezse kalıcı hasara neden olabileceği bilinmektedir.

Öte yandan bu hasta, Covid teşhisi konulduktan sonra priapizm olduğu bilinen yalnızca ikinci kişi. Diğeri ise Haziran 2020'de 62 yaşında bir adamdı.

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COVİD-19'UN YAN ETKİSİ!

Uzmanlar, koronavirüs geçirmiş bir kişinin vücudunun bağışıklık sisteminin altüst olduğu ve kan pıhtıları oluşturduğu bir sitokin fırtınası yaşayabileceği için kanla ilgili durumun ortaya çıkmasının mantıklı olduğunu söylüyor, Birmingham'daki Queen Elizabeth Hastanesi'nde bir üroloji cerrahı olan Dr.Richard Viney, "Bu hastada, mikroemboli (daha küçük kan damarlarında oluşan küçük pıhtılar) ile kesinlikle uyan düşük akışlı priapizmi vardı ve bu, Covid'in diğer birçok organ sisteminde gördüğümüz komplikasyonlarından biridir'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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