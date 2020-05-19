Koronavirüsün yayılma süreci soruşturulacak

Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülkeden üst düzey yetkilileri bir araya getiren Dünya Sağlık Kurulu yıllık toplantısının ikinci ve son gününde koronavirüsün yayılış süreciyle ilgili uluslararası bağımsız soruşturma yürütülmesi kararı alındı.

Yüzü aşkın ülke adına Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan karar tasarısında koronavirüs krizine ortak yanıtlar bulunması gerektiğine vurgu yapılarak salgın sürecinde atılan adımların "tarafsız, bağımsız ve kapsamlı" bir şekilde değerlendirmeye alınması çağrısında bulunuldu.

Tüm üye ülkelerin oybirliğiyle kabul edilen ve bağlayıcılığı bulunmayan tasarıda, soruşturmanın "DSÖ'nün COVID-19'a karşı attığı adımlarla bu eylemlerin zamanlaması" konusundaki incelemeleri de içermesi gerektiği kaydedildi.

Virüsün kaynağı da incelenecek

Tasarı ayrıca ülkelere COVID-19'a karşı bulunacak herhangi bir tedavi ya da aşıya "şeffaf, adil ve zamanında erişimi sağlama" çağrısı yaptı. İlaç sanayisi ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten diğer şirketler de ilaç patentlerini paylaşmaya çağrıldı. Tasarıda, koronavirüsün kaynağı ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesine yönelik olarak DSÖ'ye de "virüsün zoonoz kaynağının ve insanlara bulaşma rotasının araştırılmasına destek vermesi istendi.