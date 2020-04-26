HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Uzmanlar, hastanın ayaklarında ve ayak parmaklarında meydana gelen mor veya mavi lezyonların koronavirüsün yeni belirtisi olduğunu açıkladı. Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Ebbing Lautenbach, "Tipik olarak dokunmak acı vericidir ve hastalar sıcak, yanma hissine sahip olabilirler” dedi.

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

En yaygın koronavirüs (Covid-19) semptomları arasında yüksek ateş ve kuru öksürük bulunuyor ancak bilim insanları, koronavirüsün her geçen gün farklı belirtileri olduğunu açıklıyor.

USA Today gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, hastanın ayaklarında ve ayak parmaklarında meydana gelen mor veya mavi lezyonların koronavirüsün yeni belirtisi olduğunu açıkladı. Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Ebbing Lautenbach, "Tipik olarak dokunmak acı vericidir ve hastalar sıcak, yanma hissine sahip olabilirler” dedi.

"HASTALIKTA ERKEN ORTAUA ÇIKAN BELİRTİDİR"

Dr. Lautenbach, “Bu hastalıkta erken ortaya çıkan bir belirtidir. Bazen bu, başka semptomlar olmadığında Covid'e dair ilk ipucu olabilir. Bazı kişilerde bu belirti bir hafta ila 10 gün içinde kaybolabilir ancak bazılarında da hastalık solunumsal semptomlarla ilerler" diye konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Hafter milisleri sivilleri bombaladıHafter milisleri sivilleri bombaladı
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Pennsilvanya Üniversitesi Dr. Ebbing Lautenbach Covid-19

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Umutlandıran açıklama: Aşağı doğru evrildi

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

TRT spikerinden olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

TRT spikerinden olay olan soru! 'Demir-döküm tava kullanmak...'

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Türkiye'ye çağrı yapmış, Bakan Koca talimat vermişti! Saat belli oldu

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Playstation 4

Playstation 4

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Akılalmaz olay! Uçaktan eve obüs mermisi düştü: Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 288 can kaybı

İspanya'da son 1 ayın en düşüğü

Hafter milisleri Trablus’un merkezinde sivilleri bombaladı

Hafter milisleri sivilleri bombaladı

Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevden alacak

Koronavirüs ABD'de hükümet krizi çıkardı! Trump harekete geçiyor

ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Salgınında can kaybı 54 bini geçti

ABD’de korona kabusu büyüyor! 54 bini geçti

Kim Jong-un öldü mü? Japon basınından yeni iddia: Bitkisel hayatta

'Öldü' haberi olay olmuştu! Flaş iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.